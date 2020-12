¿Se cancela la boda? JLo dice que ella y ARod han considerado nunca casarse

Hace unos días los planes de matrimonio de Jennifer López y Alex Rodríguez estaban pospuestos, y han debatido si incluso deberían casarse en una nueva entrevista. Andy Cohen tenía curiosidad por saber si la pareja alguna vez consideró simplemente cancelar los planes de la boda y hacer "una cosa de Goldie [Hawn] y Kurt [Russell]". Esta pareja de celebridades es famosa por no haberse casado nunca a pesar de estar juntos desde 1983, una decisión que Goldie incluso defendió recientemente.

Al igual que Goldie y Kurt, JLo admitió que ella y ARod también han pensado optar por no casarse mientras aparecían en el episodio del 21 de diciembre de Radio Andy de SiriusXM. “Oh, sí, hemos hablado de eso con seguridad. Quiero decir, a nuestra edad, ambos hemos estado casados ​​antes, es como, ¿nos casamos? ¿No es así? ¿Qué significa para nosotros?”, admitió J.Lo a Andy. “Y es simplemente, se reduce a algo personal, como, ¿qué quieres hacer? Sin embargo, definitivamente no hay prisa”.

Sin embargo, JLo y ARod ya se habrían casado si no fuera por la pandemia que efectivamente cerró el mundo en marzo. “Fue muy triste porque se suponía que nos casaríamos en junio y lo habíamos planeado”, reveló la cantante. “Entonces, en marzo o abril, miramos hacia abajo y decimos, 'Esto tal vez no suceda'. Italia es el peor lugar del mundo. Y nos íbamos a casar en Italia. Fue, sí, fue como, yo dije, 'está bien, tenemos que cancelar todo"".

La también actriz descubrió que "todavía no era el momento adecuado" para intercambiar votos. Eso significaba que una boda en 2020 simplemente no era una realidad para ellos, lo que la futura novia admitió fue "un poco decepcionante". A pesar del “bajón”, se le ha dado una nueva perspectiva sobre la boda, que explicó al observar también la relación de Goldie y Kurt.

"Simplemente piensas: 'Bueno, las cosas sucederán en su tiempo divino de alguna manera"", dijo Jennifer. Por ahora, sin embargo, las nupcias permanecen paralizadas, como concluyó la intérprete de “On The Floor”: “Y creo que es algo que tal vez todavía sea importante para nosotros, pero no hay prisa, ya sabes, no hay prisa por que suceda cuando suceda”.

Jennifer López y Alex Rodríguez son un gran equipo

En octubre, JLo tenía "muchas ganas de casarse" e "iba a ir con toda su fuerza en una boda" una vez que terminara la pandemia, según una fuente que reportó Just Jared. Ha pasado más de un año y medio desde que el ex deportista se arrodilló y le propuso matrimonio a la artista en la playa en marzo de 2019.

Como dijo López en su entrevista con Andy, tanto ella como ARod estuvieron casados anteriormente con diferentes parejas, así que no hay apuros en formalizar su unión, pues ya son una familia y un gran equipo. JLo se separó de Marc Anthony en 2011, mientras que Alex se divorció de Cynthia Scurtis en 2008. Los ahora prometidos comenzaron a salir públicamente en 2017, y desde entonces han estado tomando su relación con calma y con calma.

