Rihanna sorprende a un fanático en Barbados y posa en una gasolinera

“Uno en un millón. Mi Navidad acaba de ser feliz”, dijo un fanático de Rihanna en lo que puede ser su mejor regalo del año. Esta afortunada persona anónima se encontró con Rihanna, de 32 años, en una gasolinera aleatoria en Barbados y capturó el encuentro en un video que publicaron en línea el 20 de diciembre.

La cantante, que llegó a su país natal la semana pasada, posó para una selfie y con el ventilador. "Ni siquiera estamos comprando gasolina", dijo. "Ni siquiera estamos conduciendo". Por otra parte, la historia de amor de Rocky y Rihanna apenas comienza. Al principio eran simplemente "buenos amigos" y tienen una larga historia de "pasar el rato" juntos, por lo que parece que esta amistad "se convirtió en algo más".

"Realmente fue un caso del momento adecuado porque siempre ha habido una atracción", compartió una fuente sobre la pareja a la revista Hollywood Reporter. Con 2020 poniendo todo en espera, ambos han tenido "más tiempo de inactividad" de lo que normalmente tendrían, por lo que pudieron conocerse mejor. Sintieron una chispa y, a partir de ahí, floreció una relación. "Rihanna parece estar muy, muy feliz con él".

Rih spotted at a random gas station in Barbados pic.twitter.com/dvy0QnARvA — beba (ғᴀɴ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ) (@rihannakillah) December 20, 2020

Rocky compartió algunas ideas sobre su relación con la también empresaria durante una entrevista conjunta con GQ en agosto. Se unió a la campaña de Fenty Skin un mes antes, y habló sobre cómo a veces es difícil mantenerlo profesional. “Creo que la parte más difícil de trabajar contigo no es bromear y reír todo el tiempo. Como si esta m$%#$ fuera comedia”, dijo. “La parte más difícil es no divertirse demasiado. Simplemente olvidas que todavía es trabajo al final del día”.

Rihanna recibe disculpas de parte de Eminem

El rapero Eminem ha publicado un nuevo álbum complementario a su undécimo álbum de estudio, "Music to be Murdered By", el jueves a la medianoche. Lo más impactante de la nueva placa discográfica fue una pista inclinada de Zeus, en cuya letra el rapero le ofrece una disculpa directa a su colega artista Rihanna, por un comentario sobre su ex pareja Chris Brown que se filtró en 2019.

Eminem había escrito que se puso del lado de Brown, quien se declaró culpable de agresión grave a la cantante de “Umbrella” en 2009. La nueva letra se traduce "Pero, yo, siempre y cuando vuelva a prometer ser honesto / Y de todo corazón, disculpas, Rihanna… Por esa canción que se filtró, lo siento, Ri / No tenía la intención de causarte dolor. Independientemente, estaba mal por mi parte".

Rihanna y Eminem trabajaron juntos en numerosas ocasiones, incluida su exitosa canción, “Love the Way You Lie”, por lo que seguramente la estrella de Barbados ha aceptado noblemente las disculpas de su colega y amigo Marshal Mathers.

