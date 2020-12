Después de duras indirectas, Rosalía recibe nuevos comentarios de su ex novio C. Tangana

La española Rosalía ha sido foco de indirectas en las canciones de C. Tangana y ahora el cantante se atreve a hablar de ella en una entrevista con RockDelux, donde hace referencia al boom que ha alcanzado su carrera. Y es que los artistas han dejado de seguirse en las redes sociales y han desencadenado una serie de rumores que ahora el ex novio de la intérprete de “Con Altura” rompió el silencio.

“Digamos que Rosalía es demasiado contemporánea… todo el tiempo que he pasado en el estudio con ella es una de mis principales referencias en la música. Si tú lees lo que yo decía de ella hace cuatro años, encontrarás respuesta a absolutamente todo. Pero la obsesión con Rosalía ahora mismo es tanta que citarla como referencia es aburridísimo. Es como decir que te gusta la Coca-Cola. ¡Pues muy bien! Molaba hace cuatro años cuando no la conocía nadie. Ahí, sí”, comentó C. Tangana.

Pero no todo es “negativo”, también hubo halagos para la estrella. “Rosalía va a estar en todas las conversaciones sobre lo cultural, es un tema que está ahí… Claro que he sentido el miedo de que no podía triunfar, pero ahora ya se ha dado la vuelta. Gracias también a todo lo que ha pasado con Rosa, que ha exportado una identidad cultural para España. Eso es lo más grande que nos podía pasar a todos: poder hablar desde “nosotros” y no hablar desde ellos”.

Rosalía tomó una posición radical frente a los comentarios

Si bien C. Tangana reconoce la buena labor artística de su ex pareja, son las frases iniciales las que han desatado una reacción inminente: La intérprete le dio unfollow en las redes sociales. Horas más tarde, el español afirmó “todo lo que digo de Rosalía en la entrevista de Rockdelux es respecto de la obsesión de los medios y los fans en encontrar conexiones y referencias en mis vídeos y canciones. Todo el mundo sabe que admiro la carrera de Rosa desde el día 1 hasta hoy”.

Por ahora queda esperar si se recupera la amistad de estos dos talentos españoles, que han trabajado de la mano en otras oportunidades. En otro orden de ideas, la cantante catalana se impuso en la portada de Vogue y desmintió, en la entrevista principal, su romance con el reggaetonero Rauw Alejandro. Rosalía aseveró que se encuentra enfocada en la música y que ya está por terminar su último álbum.

