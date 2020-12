“¡Te compré un Audi, niña!”: El especial regalo que hizo la cantante Lizzo para Navidad

Lizzo sabe cómo traer alegría navideña, y ha sorprendido a su madre con un auto nuevo. La estrella pop publicó la alegre noticia en Instagram este domingo 20 de diciembre. La cantante de "Cuz I Love You" fue filmada mientras llevaba a su madre, Shari Johnson-Jefferson, afuera de su hogar para encontrar el Audi negro en el camino de entrada con un gran lazo rojo. Johnson-Jefferson rompió a llorar de felicidad cuando abrió los ojos.

"Le compré a mi mamá un Audi nuevo para Navidad", escribió Lizzo en Instagram junto al video. Ella explicó: "Recuerdo haber llorado en mi auto cuando mi papá falleció, sin trabajo, sin dinero, sin ningún lugar para vivir, deseando poder algún día mantener a mi familia". La cantante escribió que no podía ayudar a su padre, quien murió en 2009. Así que se está asegurando de "consentir a mamá".

En el video, mientras Johnson-Jefferson mira conmocionada, Lizzo dijo: "¡Te compré un Audi, niña!". Su madre, sin poder dejar de mostrar su asombro, aseveró mientras caminaba hacia el auto "ves estas cosas en la televisión y nunca esperas que te sucedan". Lizzo, cuyo nombre de pila es Melissa Viviane Jefferson, le dijo al programa de CBS The Morning en enero que, cuando la terrible pérdida de su padre, asistía a la Universidad de Houston con una beca de música para estudiar flauta clásica cuando su padre murió en 2009.

Lizzo está feliz de consentir a su madre

"No sentí que tuviera un propósito para ser músico o algo así. Así que eso se convirtió en, 'Oh, ¿puedo dormir en tu sofá?', Y finalmente, me sentí muy culpable. Así que todo lo que tenía era este auto", dijo a CBS. "Esa fue mi casa por un tiempo. Pasé el Día de Acción de Gracias en ese auto, y recuerdo que lloré hasta quedarme dormida".

Lizzo tuiteó la víspera de Año Nuevo que, con el éxito de su exitoso álbum "Cuz I Love You", pudo cambiar su fortuna en una década. Así que 2019 fue "el año en que le dije a mi mamá que podía comprarle una casa. Cualquier cosa puede pasar en una década", escribió. 2020 es ahora el año en que la estrella musical pudo comprarle a su madre el auto nuevo. ¿Qué sorpresa le tendrá en 2021?

Después de 10 años, en el aniversario de su muerte Lizzo escribió en Instagram que, si bien dejó de cantar después de su partida, finalmente alcanzó ser "la superestrella en la que trabajó tan duro para que ella se convirtiera… Toda su luz, ya sea que lo odiaras o lo amaras, me la dio", escribió en ese momento. "Ahora estoy brillando, ahora todo el mundo va a brillar".