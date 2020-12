La reacción de Camila Cabello a comentarios de Miley Cyrus sobre un “trío” con Shawn Mendes

Miley Cyrus le pidió a Shawn Mendes y Camila Cabello que tuvieran un “trío” y ahora todos están a la espera de que la pareja responda. De acuerdo a la revista HollywoodLife, una fuente reveló que “Camila pensó que el comentario de Miley sobre el TikTok de Shawn de su portada fue épico. Camila y Shawn aman 'The Climb' y estaban jugando con algunos sonidos cuando Shawn comenzó a grabar el video”, explicó.

Si bien Miley, quien es ampliamente conocida por decir lo que piensa sobre todo y cualquier cosa, podría haber significado una interpretación a tres voces entre los cantantes, muchos fanáticos usaron su imaginación en las redes sociales. Es por esto que las alarmas se han disparado en fuertes comentarios que además señalan las diversas preferencias de la ex protagonista de Hannah Montana.

Sin embargo, al hablar de una posible colaboración entre el trío de artistas, la fuente reveló que "Camila definitivamente estaría dispuesta a algo así". Esto último no sería una idea descabellada ya que Shawn y Miley ya habían compartido escenario en los Grammy 2019. La pareja interpretó, de manera exitosa, el tema "In My Blood", que recibió excelentes críticas tanto de críticos como de fanáticos.

Camila Cabello busca su nido de amor con Shawn Mendes

Mientras el mundo espera una esperanzadora colaboración entre Shawn, Camila y Miley, hay mucha música que esperar a medida que se acerca el 2021. Miley ha estado trabajando duro para promocionar su nuevo álbum “Plastic Hearts”, el séptimo álbum de estudio de la cantante, que se lanzó a fines de noviembre.

Por su parte, Shawn y Camila, que actualmente están buscando un hogar juntos en Miami para una nueva etapa de su relación, han estado trabajando en música mientras se refugiaban en Florida. Recordemos que los cantantes cumplieron juntos la cuarentena durante la pandemia de COVID-19, por lo que no es sorpresa que hayan decidido tocar puertas hacia un futuro estable bajo el mismo techo.

Además, Shawn confesó que le molestaban los rumores sobre su sexualidad porque le parece cruel juzgar sus gestos “afeminados” sin pensar en lo mal que lo pueden pasar aquellos que no se atreven a aceptarse a sí mismos. “Había una desesperación por que yo dijera que era gay, lo cual es algo tan ridículo”, dijo Shawn a The Guardian. “Me enojé porque conozco a personas homosexuales que aún no han salido del armario y sé el sufrimiento que experimentan por eso”, continuó.

Descubre más de este tema