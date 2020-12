Vicente Fernández Jr. y Anel Noreña tuvieron un cruce de palabras por la novia del hijo del cantante

Vicente Fernández Jr. respondió a Anel Noreña: “Ay la zorra no se ve la cola”, por la crítica a su nueva novia. El ‘Potrillo mayor’ emitió dichas declaraciones por los comentarios de Noreña con respecto a Mariana González, conocida como la ‘La Kardashian mexicana’. La pareja lleva más de medio año de relación amorosa.

Los dimes y diretes comenzaron cuando Anel Noreña, en una entrevista para la revista TV Notas, criticó el modo de vestir de la modelo. “Inadecuada” fue la palabra que usó Noreña para referirse a cómo luce Mariana. Pero eso no fue todo, además dijo que José José debía “proteger a su mujer” o se la podría llevar otro hombre.

“Vicente Jr. eres un muchacho muy valiente para hacer eso en Instagram; te quiero porque te conocí desde chiquito y vales mucho para mí, pero lo que subes es pornografía y está mal, hay lugares para hacerlo, a puerta cerrada es mejor. Tu mujer tiene esos pechos para ti, no para presumirlos en las redes; solo disfrútala tú, pues si sigue así ¡Se te va a ir con otro!, expresó Anel Noreña.

La respuesta de Vicente Fernández Jr. por supuesto no se hizo esperar. Encendiendo la polémica: “Ay la zorra no se ve la cola, pero mira no le puedo faltar el respeto porque es una persona mayor de edad”, comentó al programa 'Chisme No Like'.

“La zorra no se ve la cola y el zorrillo no se ve el fundillo”, es la frase completa del popular dicho usado por el cantante. De inmediato, las impresiones en las redes sociales no se hicieron esperar debido a lo despectivo comentario. Fue una respuesta ofensiva para una señora mayor, era lo que mayormente opinaban los usuarios.