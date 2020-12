¡Cómo ha crecido! El hijo menor de Ricky Martin se roba los suspiros con esta dulce fotografía compartida por el cantante

Los fanáticos vieron crecer ante sus ojos a los hijos gemelos de 12 años de Ricky Martin, Matteo y Valentino, pero con los hermanos menores el cantante ha sido más cuidadoso. Recién este 17 de diciembre compartió un vistazo a su hijo Renn de 14 meses, donde el niño parecía estar en los brazos de su esposo Jwan Yosef. Ricky subtituló la toma "Mi bebé Renn" en español, mientras que Jwan lo llamó "Mi Renncito" al compartir la misma imagen.

En las fotos, los grandes ojos marrones de Renn parecían un poco fuera de cámara, ya que su bello castaño claro y sus cejas eran claras en la toma. El bebé de un año está vestido con una camisa roja y pantalones cortos de color caqui, mientras el pequeño estiraba los brazos a ambos lados. Parecía que Jwan sostenía al bebé mientras vestía una camisa blanca de manga larga y pantalones a juego, con solo la punta de su barbilla visible.

Los seguidores del boricua vieron por primera vez a su hijo menor poco después del nacimiento de Renn, y ¡ha crecido mucho desde entonces!. El 29 de octubre de 2019, el cantante de "Livin 'La Vida Loca" publicó una foto con el mensaje: "Ha nacido nuestro hijo Renn Martin-Yosef". En la instantánea sostenía al bebé, que estaba envuelto en una manta blanca con coloridos patrones de peras.

Rickcy Martin y su paternal devoción

Ricky se convirtió en padre por primera vez a los 35 años con sus gemelos, pero desde entonces ha dado la bienvenida a dos hijos más desde que se casó con Jwan en 2017. Su hija Lucía Martín Yosef nació justo a finales del año 2018, pero la pareja no mostró su cara en una foto hasta el 8 de agosto de 2019.

En la leyenda, el musculoso rey del pop latino escribió: “La luz en mis ojos” sobre su única hija. Los cuatro hijos de Ricky fueron concebidos a través de una madre sustituta. Ricky habló con la revista Out, en una entrevista de agosto de 2020, sobre los desafíos de tener dos bebés cuando se acerca a los 50 años. “Escucha, me convertí en papá cuando tenía 35 años; no es lo mismo cuando tienes 48 años. ¡Necesitas energía!” dijo. “Y soy fuerte, créeme, estoy sano, llevo dos bebés al mismo tiempo, el cochecito y la mochila, pero es mucho. Es una gran responsabilidad”.

