George Clooney entiende la reacción de Tom Cruise con el equipo ‘Misión Imposible’, pero él actuaría distinto

George Clooney fue cuestionado sobre la violenta reacción de Tom Cruise con parte del equipo que trabaja en la nueva versión de la cinta ‘Misión Imposible’, sin embargo; él lo manejaría más tranquilamente y sin señalamientos directos.

En una entrevista con Howard Stern, Clooney de 59 años, dio su opinión con respecto a los audios de Cruise:

La filtración de los audios que fueron difundidos por ‘The Sun’, donde supuestamente Tom Cruise se escucha gritándole a los miembros de la producción de ‘Misión Imposible 7’ ha causado revuelo a nivel mundial. Fuertes gritos son emitidos por el actor al personal, por incumplir las normas de distanciamiento social debido a la pandemia de la Covid-19.

George Clooney además expresó que es una situación delicada pero que él lo hubiese tomado de manera diferente:

"No lo habría hecho tan grande. No habría, ya sabes, sacado a la gente. Estás en una posición de poder y es complicado, ¿verdad? Tienes una responsabilidad por todos los demás y él tiene toda la razón en eso. Y, ya sabes, si la producción baja, mucha gente pierde sus trabajos. La gente tiene que entender eso y ser responsable. No es mi estilo, ya sabes, hacer que todo el mundo se encargue de esa manera", explicó Clooney.

"Creo que no ayuda necesariamente señalar a personas específicas de esa manera y hacerlo así… pero, ya sabes, todos tienen su propio estilo. Las personas que estuvieron en esa grabación nos contarán más sobre eso. Entiendo por qué lo hizo. No se equivoca en absoluto en eso. Sabes, yo simplemente, no sé si lo hubiera hecho tan personalmente, pero no conozco todas las circunstancias, así que tal vez lo vivió 10 o 15 veces antes", concluyó George Clooney.