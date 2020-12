Esta es la condición que tiene Gwen Stefani para dar el "Sí, acepto" a Blake Shelton

La cantante Gwen Stefani y su novio Blake Shelton anunciaron su compromiso recientemente, y su boda se ha convertido en uno de los eventos más esperados para 2021. Si bien no han dado mayores detalles de la ceremonia, la ex vocalista de No Doubt anunció la condición que define si caminará al altar o no.

En medio de la pandemia, Gwen sabe que la ceremonia no reunirá a todos sus familiares y amigos, así como reconocer que sus padres son personas de riesgo frente a la COVID-19 y sería incapaz de exponerlos. “Creo que, llegados a este punto, lo único que pediría es que mis padres puedan asistir”, afirmó la artista durante una conversación con “On Air with Ryan Seacrest”.

“Este año ni siquiera nos reunimos por Acción de Gracias porque están muy asustados, así que preferiría que toda la situación no se viese definida por el coronavirus. No me gustaría que tuviésemos que llevar puestas mascarillas y todo eso", agregó la jueza de The Voice a lo largo de la amena entrevista.

Gwes Stefani presume su decoración navideña

En octubre la cantante recibió su anillo de compromiso, pero ahora alardea de su decoración navideña. Gwen Stefani acudió a TikTok el 17 de diciembre para compartir un video de ella decorando la mansión que comparte con Blake Shelton. Y para hacer las cosas aún más emocionantes, puso su éxito navideño de fondo mientras hacía que su casa pareciera más festiva para las fiestas. Mira el video AQUÍ.

Y es que la cantante ama las fiestas o así lo hizo sentir durante el final de la temporada de The Voice de NBC. Gwen llevaba un traje que la hacía parecer un árbol de Navidad, mientras subía al escenario para actuar con su concursante de la final, Carter Rubin, de 15 años. La notoria falda era de color verde pino y resaltaba con picos en tela de tul, estrechando en forma triangular su figura hasta llegar a la cintura.

Además, los tul estaban decorados con lazos rojos como con los que luce un árbol de Navidad. En cuanto a la parte inferior, completó el look con una blusa verde cuyo escote se mostraba entre cintas cruzadas. La artista de 51 años no dudó en presumir sus firmes abdominales y su cintura de avispa. El estilismo no podía quedar de lado, y Gwen utilizó una diadema de terciopelo rojo que resaltaba en su cabello rubio.

Sin duda, además de su talento musical, el acertado gusto por la moda también la hace destacar en el escenario. ¡No podemos esperar verla el día de su boda!

