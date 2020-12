El truco que Kim Kardashain usa para no tener que jugar con sus hijos en su lujosa casa

Padres, hay que ser honestos. ¿Cuántos de ustedes se están quedando sin lugares nuevos y creativos para que jugar con sus hijos? Pues no son los únicos, Kim Kardashian West también está exhausta de jugar Elf on a Shelf y tener que esconder los cuatro elfos diferentes de sus hijos. La fundadora de Skims ha ideado una forma inteligente de salirse de su compromiso: puso a los elfos en cuarentena por COVID-19.

¿Brillante? Sí. ¿Un poco oscuro? También. Pero Kim compartió la movida en su historia de Instagram, escribiendo que sus elfos contrajeron el coronavirus y por lo tanto deben estar en cuarentena durante 10 días. Muchas respuestas la acusaron de cruel por jugar esta broma pesada a sus hijos, pero otras seguidoras aplaudieron la idea, pues al igual que ellas necesita un descanso de las travesuras en casa.

“Chicos, nuestros elfos tienen COVID”, dice la celebridad en un video publicado en su historia, y agrega: “¡¡¡No puedo soportarlo más!!! Nuestros elfos están en cuarentena durante 10 días. ¡Sigo olvidándome de moverlos! Necesito un descanso 😂”. En el video, la estrella de Keeping up With the Kardashians explicó con más detalle su razón de hacerlo: “Está bien, no pude soportarlo más porque olvidé mover a los elfos una noche. Entonces, ¿adivinen quién está en cuarentena durante 10 días ayudando justo antes de Navidad? Esto le da a mamá un descanso de 10 días. Espero que sigan adelante porque…. Estoy cansada y no puedo recordar mover cuatro elfos cada noche”.

Los Elfos de Kim Kardashian / Foto: Instagra, Kim Kardashian

La astucia de Kim Kardashian la identificó con muchas madres

Tras tomar la decisión de la mentira blanca, la empresaria colocó a cada uno de los elfos en un frasco de vidrio separado, cumpliendo el aislamiento correctamente. Pero, ¿cómo les está explicando a los 4 pequeños que los elfos están cumpliendo el protocolo por COVID-10? Los elfos hicieron su tarea y dejaron una nota.

“Hola North, Saint, Chi & Psalm, ¡Estamos en cuarentena de 10 días! Todavía tenemos nuestra magia y volveremos a volar en 10 días”. Es decir, la diversión navideña continuará en la casa de Kim, pero no ahora. Los elfos se recuperaran después de Noche Buena y continuarán volando para jugar con los dulces hijos de la celebridad.

¿Qué es Elf on a Shelf?

La magia de la navidad no sólo está en la decoración y las galletas para Santa Claus. En Estados Unidos hay una tradición navideña llamada Elf on a Shelf. Se basa en un libro del mismo nombre e implica que coloques a tu propio elfo en lugares secretos de tu casa para "espiar" a las personas por Papá Noel y asegurarse de que sean agradables durante todo diciembre.

