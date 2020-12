¿Por qué a Maluma le están impidiendo ser el padrino del hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Maluma no podrá ser el padrino de Máximo Giraldo Cataño, el hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, si no cumple con un mandamiento católico. El impedimento se está presentado debido a que el cantante colombiano aún no está confirmado ante la Iglesia. Sin ese sacramento no puede apadrinar al pequeño bebé.

La Iglesia católica tiene establecido como norma no permitir que una persona presente en el santo sacramento del bautismo, a un recién nacido sin que este cuente con el certificado de bautizo y confirmación. Requisito obligatorio sin salvedad.

Maluma está en apuros

El futuro ahijado de Maluma, Máximo tiene dos meses de nacido, y desde hace más de un mes el reguetonero fue nombrado como padrino del niño, por sus padres Luisa Fernanda W y Pipe Bueno. Con quienes mantiene una muy bonita relación. Al punto de que le van a confiar a su hijo ante Dios. Sin embargo, es hasta ahora, a falta de unos días de la ceremonia, que el cantante y todo su equipo se han dedicado a la tarea de encontrar el medio para poder realizar la confirmación.

El bautizo se llevará a cabo este 19 de diciembre en Colombia, Medellín. Es por esto que Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma en la industria musical, está en aprietos y de paso con muy poco tiempo para poder cumplir con la exigencia de la Iglesia.

En el programa de tv 'Lo Sé Todo', trasmitido por el Canal 1, el presentador Ariel Osorio soltó la noticia. Y además aseguró que el cantante está buscando urgentemente a un obispo que lo pueda ayudar a cumplir con el sacramento, antes de este sábado.

Aún no se sabe si el interprete del éxito 'Hawai' podrá ser el padrino del bebé puesto que para lograr confirmarse ante la Iglesia todas las personas deben realizar un curso. Maluma tan solo cuenta con horas para ello. Hasta los momentos ni el cantante colombiano, Luisa Fernanda o Pipe Bueno han comentado si es que tiene un plan b ante esta situación.

