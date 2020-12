El príncipe Louis roba el corazón de los fanáticos en la oficial de la tarjeta de Navidad 2020 de la familia Real

¡Otra adorable postal de Navidad de la familia real! El príncipe William, Kate Middleton y sus tres hijos posaron para su sesión de fotos anual, esta vez desde una granja. En la instantánea, William y Kate están sentados sobre un paquete de heno mientras abrazan a sus hijos. La princesa Charlotte sonríe en el regazo de Kate, mientras que el príncipe George y el príncipe Louis están junto a su querido padre.

Entre las reacciones de los fanáticos de la familia real no faltaron las opiniones sobre lo grande que están los niños. Pero sus ojos se sintieron especialmente atraídos por el pequeño Louis, y es que el dulce Príncipe de 2 años de edad se dejó ver riendo a carcajadas en la imagen, con la nariz arrugada y los ojos cerrados mientras sonreía ampliamente. ¡Una ternura!

“Esto es tan dulce. Louis ¡me estás robando el corazón”, escribió un usuario de Twitter en respuesta al post que revelaba la tarjeta de Navidad. “LOUIS”, escribió otro seguidor acompañado el mensaje de emojis de corona y ojos de corazón. Es indiscutible que este pequeño ya es un encantador.

El estilo de la familia esta vez fue relajado, ya que acostumbramos verlos con su uniforme habitual de blazers impecables, vestidos con volantes y zapatos de charol, realzando su naturalidad con suéteres, jeans, y pantalones de pana. Charlotte no puede ocultar su parecido con la abuela, la reina Isabel II, mientras que George y Louis son ahora la viva imagen de su padre.

Los cumplidos continuaron en las redes sociales. “Son la familia más linda de todos los tiempos”, afirmó un fanático en respuesta a la dulce instantánea. “Me encanta todo sobre esta imagen: la risa de Louis, la sonrisa de George y Charlotte, el orgullo de William y Catherine en su rostro y cómo se combinan todos en colores otoñales. Feliz Navidad”.

