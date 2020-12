Así reaccionó Vadhir Derbez al preguntarle sobre el supuesto noviazgo de su hermana Aislinn

Vadhir Derbez, actor y cantante, quien además es hijo del famoso comediante Eugenio Derbez, en un reciente encuentro con la prensa le dejó un mensaje a los periodistas para que le permitan vivir en paz y tranquila la vida personal de su hermana, la también actriz, Aislinn Derbez.

El actor conversó muy amablemente con los medios de comunicación, pero al ser cuestionado sobre la situación amorosa de su hermana, por el supuesto romance que vive con el fotógrafo Jesh de Rox se mostró algo incomodo.

Derbez intentó librarse de las preguntas sobre la vida amorosa de Aislinn como se aprecia en el video de grabado por el periodista Edén Dorantes, pero si aprovechó para decirle a la prensa qué:

“No, le andan ahí (inventando). Ya suelten a mi hermana por favor, déjenla ser”. No, la verdad es que no (he convivido con él). Estamos en pandemia, cuando los he visto ha sido muy poco, pero si sí, ¿qué tiene? No estoy enterado de eso más que por ustedes, pero no, prefiero no decir más”, comentó el actor.