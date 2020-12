Julián Gil contó lo que piensa sobre el noviazgo de Marjorie de Sousa y de que su hijo sea cantante. Tras una dura batalla de años entre el actor mexicano y la modelo y actriz venezolana, por la custodia del hijo que tuvieron, Matías, finalmente, un juez del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México, resolvió darle la patria potestad a la madre del menor. De esta manera Gil perdió totalmente los derechos sobre el niño.

En entrevista para el programa 'El Gordo y La Flaca', Julián Gil dio a conocer su opinión sobre la canción que interpreta su hijo 'Burrito sabanero' en compañía de Marjorie de Sousa. La actriz publicó a través de las redes sociales a su pequeño, de tan solo tres años, cantando el tema. Gil confesó que fue un regalo poder escuchar su voz.

"A la larga lo más bonito fue poderlo escuchar. Y si yo no lo puedo ver, no lo puedo escuchar, hacerlo de esta manera pues para mí fue un gran regalo de Navidad", comentó Gil.

Según Julián Gil muchos pensaron que se iba a molestar por esta razón, pero por el a molestar pero él agradece y está feliz porque por lo menos así pudo ver a Matías. Con quien ha compartido tan solo un par de oportunidades este año. Y expresó que espera ansioso el video musical de su hijo.

"¿Apelar? ¡No! La que tiene que apelar a su conciencia es la mamá de Matías, no soy yo. Marjorie no tuvo la figura paterna en su vida. Ella no tiene porqué repetir eso con su hijo", señaló Julián Gil.