Evaluna Montaner reveló cuándo tuvo coronavirus y lo terrible de estar lejos de Camilo, ¿cómo hicieron para verse?

Evaluna Montaner y Camilo se guardaron por algún tiempo que la cantante se contagió de coronavirus. A través de un podcast que suele compartir el colombiano, se dio a conocer que la famosa se enfermó y que tuvo que pasar tiempos duros. Siendo la distancia entre ambos lo que más le afecto.

La artista compartió los detalles en el podcast de Spotify de Camilo “El Rincón de La Tribu”. El contagio ocurrió justamente antes de los premios Grammy Latino. Haciendo memoria, la cantante no estuvo con él pero le envió un mensaje en Instagram a la distancia.

Evaluna Montaner cuando Camilo fue a los Premios Grammy

Evaluna aseguró que sus síntomas no fueron intensos y pudo recuperarse pronto. “Me duro dos días no tener olfato ni gusto, eso fue muy desagradable”. Añadió que “Estaba a punto de subirme la fiebre un día, pero no dejé que me subiera”.

Evaluna Montaner y Camilo - Instagram

La cantante se contagió cuando asistió a un viaje a Bogotá, Colombia, lugar donde se encuentra actualmente. Durante ese tiempo Camilo la fue a ver aunque con cuidado para evitar los contagios. Tuvieron que estar ahí sin tocarse y estando lejos.

En ese contexto, lo que más les afecto a los artistas fue el no poder estar cerca. Camilo confesó que “No tenía tan claro lo que era para mí la cercanía física y poder abrazarte y descansar en la temperatura tuya, hasta que me di cuenta cuando llegué aquí".

“Fue bastante feo ese momento, para mí es muy importante un abrazo, que me agarre la mano, dormir juntitos es la felicidad para mí y no pudimos hacer eso en ese tiempito", resaltó la famosa.

