Marc Anthony y sus guiños al género urbano con éxitos en reproducciones

“De vuelta pa´ la vuelta” es el nombre del nuevo tema promocional del Big Boss, Daddy Yankee, pero esta vez ha colgado parte de su blin blin para fusionarlo con una salsa al mejor estilo del reconocido Marc Anthony. Con más de 15 millones de reproducciones en solo cinco días, ya se ha convertido en el himno de muchos fanáticos para las fiestas decembrinas.

Pero esta no es la primera vez que Marc se deja seducir por las caricias del reggaetón. El artista estadounidense ha fusionado su talento con varios líderes del género urbano, como fue en el hit “Felices los 4” junto al colombiano Maluma, y “La Gozadera” o “Traidora” con los cubanos Gente de Zona, canciones que fueron tendencia del verano en todo el mundo con sus pegajosos ritmos.

Aunque para muchos ya no está en el radar, uno de los primeros temas de Marc Anthony de cara hacia el nuevo mundo pop fue con “Rain Over Me” de la mano de Pitbull, seguido de “Por qué les mientes” con Tito El Bambino. Pero la mayor sorpresa fue verlo junto a Will Smith y Bad Bunny interpretar “Esta está rico”, además de protagonizar un video viral en el que baila con el Príncipe del Rap a bordo de un yate.

Marc Anthony cumple el sueño de Daddy Yankee

Si bien Marc sonríe con sus colegas reggatoneros, los fusiona a su esencial salsera y pone a bailar a sus fanáticos, esta vez el elogio lo ha recibido Daddy Yankee al salir de su “zona de confort”. “Uno de mis deseos era grabar una salsa como la de los tiempos de La Fania. Qué mejor satisfacción para un artista que grabar con alguien que uno escuche y lo tenga en su 'playlist'”, expresó Daddy a través de un comunicado oficial.

La estrella boricua, reconocida por su sólida carrera en el género urbano, resaltó: “Por mucho tiempo quería demostrar ese lado musical que algunas personas desconocían de mí, y qué mejor que ir de la mano del maestro Sergio George y un salvaje como Marc”. Con un traje rojo, Daddy Yankee lidera el videoclip oficial y deja oír su tono para el sabor salsero, aunque no logramos verlo bailar.

