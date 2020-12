El increíble parecido entre Tini y la acompañante de Sebastián Yatra en México

Si bien dicen que el tiempo lo cura todo, muchos seguidores no han superado la separación entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra. Lo que más les ha sorprendido a los fanáticos es que mientras la ex estrella Disney roba suspiros por confesar el amor a su madre en una publicación especial, el colombiano tuvo un encuentro con su amiga virtual Luciana Fuster en México.

Y es que la canción “Chica Ideal” de Yatra se ha vuelto tan viral en TikTok e Instagram, sin menospreciar su aparición en Twitter y Facebook, que influencers como Luciana cayeron en la tentación de cumplir el baile del pegajoso challenge. Así es como la estrella peruana entró en el radar del cantante, y se han conocido finalmente en tierras aztecas.

Sebastián publicó en su feed el video bailando con Luciana, y los comentarios no pararon de comparar el parecido con su ex pareja Tini. “Pensé que era tini, me asusté jaja”, “Yo sigo y seguiré creyendo que @tinistoessel es tu pareja ideal”, fueron parte de los mensajes que recibió el artista mientras otros no fueron tan amistosos con la estrella de las redes sociales.

Sebastián Yatra y sus constantes colaboraciones

El cantante de “Traicionera” es un constante usuario de Instagram, y no solo con sus propios retos bailables o la promoción de sus canciones, sino también al colaborar con otros influencers, haciendo TikToks, regalando a sus seguidores un poco de humor y talentos ocultos como el de entrevistador.

¡Sí! Yatra publicó recientemente un “Karpol Karaoke” con la cantante española Aitana. En el clip de casi cuatro minutos, el colombiano va en el puesto del conductor mientras le explica a su colega la dinámica del programa. Entre risas, música, un poco de duda por el manejo de Sebastián, y las preguntas mutuas, parece que los artistas la pasaron muy bien en esta grabación.

Después de su rompimiento con Tini muchas han sido las artistas femeninas con las que lo han involucrado, desde Danna Paola hasta Lele Pons, pero hasta el momento se le ha visto recorriendo los escenarios en solitario. Yatra está disfrutando con sus colegas y amigos, celebra el éxito de ellos, como la edición de las zapatillas Air Balvin de J Balvin que lució en una imagen especial.

