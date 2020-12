Thalia se viste de una manera muy particular para encender la Navidad con un divertido 'challenge'

Thalia ama la Navidad. Es que sin dudas la Navidad es una de las épocas más bonita del año. Muchos la esperan con ansias, en especial los más chiquitos de la casa. Y es que ellos la viven con más emoción e ilusión por los anhelados regalos que les traerá San Nicolás. Aunque algunos, ya adultos, también se emocionan y divierten. Este es el caso de Thalia quien hasta se disfrazó de árbol navideño, pues vive al mil estas fechas.

La mexicana revoluciona las redes con un nuevo 'challenge'. La cantante colgó un video en Tiktok vestida de árbol de navidad con todos sus adornos y hasta unos aretes de esferas navideñas. Invitando a sus seguidores a hacer lo mismo y portearlo en sus redes sociales con la etiqueta #FelizNavidadConThaliaChallenge

Thalia aparece en pijamas acostada en su cama, y se escucha su voz diciendo: “¡es hoy!”. Posteriormente, comienza a vestirse bailando y muy sonriente, colocándose unas bambalinas como aretes y un cintillo con forma de pino navideño en su cabeza.

El video del reto se ha hecho viral y en los programas de farándula lo reproducen para que imiten a la empresaria. El fondo musical que completa el reto no puede ser otro sino Feliz Navidad. Interpretada por la misma Thalia.

Todos con el reto

“Amores ¡Reto! ¿Se atreven a vertirse de Árbol de Navidad con decoraciones y todo?! #FezliNavidadConThaliaChallenge #NavidadLatina”, posteó en su cuenta de Tiktok, -en la que la siguen casi seis millones de personas-. Además de “ Quién se atreve a colgarse todas las esferas navideñas? y “Cuando te conviertes en un árbol navideño feliz”. “A divertirse todos en familia”, se lee en el video.

76 mil ochocientos me gusta y más de mil comentarios y respuestas ha recibido hasta el momento la mexicana. Entre los mensajes que se leen están: “Sí me atrevo, pero no sería un árbol, sería una esfera”. “Yo quiero un árbol como Thalia porque sería lleno de alegría, energía, buenas vibras y fiesta. Arriba la reina del pop latino. “Solo a Thalia se le ocurren estas cosas que divierten y alegran. ¡Me encantóóó!”.

El #FelizNavidadConThaliaChallenge se está moviendo con fuerza en las redes sociales, entre sus casi de 17 millones de seguidores en Instagram. Hombres, mujeres, niños y grandes se han dedicado a la tarea de copiar el divertido video navideño. Y es que Thalia tuvo un toque muy creativo y particular para lograr contagiar a miles para que vivan y se hagan parte de las fiestas.

Ama la Navidad

La artista multiplatino ha hecho evidente su amor por las festividades decembrinas, pues su interpretación de Feliz Navidad, bien sea sola o en dueto con Michael Bublé, siempre es bien recordada. Además, en plena pandemia -julio-, lanzó la segunda edición de su álbum de música infantil, Vivakids 2. Repleto de contenido de color y mucha diversión para niños. Y como era de esperarse, no se olvidó de incluir una canción navideña: Los reyes magos.

Thalia, recientemente, aprovechando que está de visita en New York con su esposo, el empresario Tommy Mottola, sacó un tiempito para ir a pasear por la “Gran Manzana”. En los videos que ha colgado en sus Stories de Instagram se muestra muy emocionada, bailando y observando como la ciudad está “vestida” de los tradicionales tonos navideños verdes, rojos y dorados. Impresionados por los deslumbrantes adornos del lugar. “Que el espíritu navideño no se pierda”, se le escucha en uno de los videos.

