Reaparece Meghan Markle a la luz pública después de la lamentable pérdida espontánea de su bebé

Apenas unas semanas después de anunciar al mundo que había sufrido un aborto espontáneo, Meghan Markle hizo su primera aparición pública durante el especial de “CNN Heroes” este 14 de diciembre, y alzó su voz en elogió a los "héroes silenciosos" que han marcado la diferencia en 2020. “En un año que ha sido un desafío universal para todos, me inspiran las historias de compasión en nuestras comunidades”, dijo la duquesa de Sussex.

Meghan reconoció que “todo parecía cambiar” al comienzo de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020. “Para muchas familias, el impacto de la pandemia ha sido catastrófico y demasiadas se enfrentaron a una pregunta desgarradora: '¿Voy a poner comida en la mesa para mi familia?'”, continuó. “Frente a esta devastadora realidad, también vimos el poder del espíritu humano y las formas notables en que las comunidades responden en tiempos difíciles”.

La Duquesa se tomó el tiempo para celebrar a los "héroes silenciosos" de este año. “Estas personas se pusieron de pie y se aseguraron de que se cumplieran las necesidades más básicas de nuestras comunidades. Se aseguraron de que quienes los rodeaban no tuvieran que sufrir en aislamiento. Nos mostraron, a todos nosotros, que incluso en los momentos más oscuros, cuando nos unimos, tenemos el poder de recordarle a otra persona que hay esperanza y que estaremos bien”.

Meghan, The Duchess of Sussex honors the people working to feed those in need during the pandemic on CNN Heroes: An All-Star Tribute. Get Involved: https://t.co/MkgzSomt7H pic.twitter.com/jnPzPtmBGx

— CNN Heroes (@CNNHeroes) December 14, 2020