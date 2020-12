Netflix: por estas razones debes ver Mundos Alienígenas, la impactante mini-serie de ciencia ficción

Bastan cuatro episodios para viajar a través del universo e imaginarte cómo sería la vida en otros distintos planetas a años luz de la Tierra. Con base a fundamentos naturales que rigen en nuestro globo terráqueo esta mini-serie de origen británico, Mundos Alienígenas, nos presenta espectaculares criaturas tratando de seguir un orden natural en inhóspitos espacios.

Al estilo de la serie "Cosmos: una odisea de tiempo y espacio" con el astrofísico Neil deGrasse Tyson, Mundos Alienígenas nos lleva a recorrer el universo en un viaje contra el tiempo y los limitantes tecnológicos. Descubrir, aprender e imaginar serían los calificativos que experimentaras en cada episodio.

Mundos Alienígenas / Internet

La productora británica Wall to Wall inspira al descubrimiento astronómico y se basa en los miles de planetas que han sido descubiertos en las últimas dos décadas. La actriz Sophie Okonedo es quien presta su voz para narrar el diario vivir de estas ficticias especies.

Halconeros, parapentistas, biólogos, entomólogos y astrofísicos se unen en cada episodios para mostrarnos como los animales en la Tierra han evolucionado y que este mismo ciclo se aplicaría en otros mundos. Esta serie solo ahonda en la posibilidad de vida fuera de nuestro sistema solar.

Mundos Alienígenas / Internet

Uno de los primeros planetas en “visitar” es Atlas, donde las condiciones nos muestran increíbles animales. Estas criaturas son creadas gracias al trabajo de documentalistas y animadores digitales.

Un fascinante, colorido, didáctico y, en momentos, conmovedor recorrido más allá de nuestro sistema planetario convierte a Mundos Alienígenas en una imperdible adición a los documentales de Netflix. La misma te hace volar la imaginación y amplía tu conocimiento.

Alerta

No te dejes guiar por su tráiler o avance donde aparecen extraterrestres o tomas del Área 51. Esto último no lo verás en la serie, las teorías apuntan a imaginar mundos no a conspiraciones de visitas de alienígenas a nuestro planeta.

Te puede interesar