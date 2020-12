Chris Hemsworth dice que Ryan Reynolds es “el peor actor” en otra pelea increíble de Hollywood

Ryan Reynolds continúa teniendo las más divertidas falsas peleas de celebridades de la historia. La más icónica es su larga disputa de ida y vuelta con el actor Hugh Jackman, pero ahora ha agregado a otra superestrella australiana Chris Hemsworth a su lista de “amigos enemigos”.

El intérprete de Deadpool hizo que su madre Tammy Reynolds hablara sobre Hemsworth en un video de Twitter publicado el pasado 7 de diciembre, y ahora el galán de 37 años, que da vida a Thor en la saga “Avengers” de Marvel, se está defendiendo de una manera muy directa en un nuevo clip bastante divertido.

Desde el set de su nueva película de Netflix, “Spiderhead”, se pudo ver a Chris en un video de Instagram este 10 de diciembre de 2020, sentado junto al diseñador de vestuario de la película, Dan Blacklock. “Hola, Ryan Reynolds. ¿Qué pasa, hombre? Vi que hiciste que tu mamá hablara mal y dijera cosas horribles sobre mí, así que tengo a mi papá aquí para decir algunas cosas sobre ti”.

To my fellow @agboleague superhero fantasy football players. I don’t trash talk. Even if it’s “required”. Even if it benefits the astounding work of @sickkids hospital. Disparaging others isn’t what heroes do. I was raised to treat friends with respect. #ChrisHevansprine. pic.twitter.com/a6XsNvsRwt

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) December 7, 2020