¡Oficial! Tobey Maguire se suma a dos películas de Marvel

Marvel ha confirmado una de las noticias más esperadas por los fanáticos de Spider-Man. Tobey Maguire se sumará al UCM no solo en una sino en dos películas de la Fase 4. El actor volverá a interpretar a Peter Parker luego de 13 años.

Tobey Maguire se volverá a poner el traje del superhéroe arácnido para dos películas a estrenarse en los próximos años del Universo Cinematográfico de Marvel. Se trata de Spider-Man 3 y Doctor Strange 2.

Tobey Maguire es un actor estadounidense principalmente conocido por haberle dado vida a Peter Parker, también conocido como Spider-Man, en las tres películas de Sony Pictures de 2002 a 2007. Desde ese momento ha participado de otros proyectos ajenos a la saga como Hermanos, El Gran Gatsby y Un Jefe en Pañales, entre otras. Además participará de Babylon junto a Margot Robbie y Brad Pitt en 2021.

Anteriormente ya habíamos hablado de los rumores sobre la incorporación de Maguire a la tercera película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland. Finalmente, Marvel confirmó que tanto él como Andrew Garfield, y otros actores y actrices de la saga, se sumarán al film para dar inicio al Multiverso de Spiderman.

¿De qué tratará la película?

Spider-Man 3 continuará con los acontecimientos que ocurrieron en Spider-Man: Lejos de casa (2019). Mysterio reveló al mundo la identidad secreta del gran héroe de Nueva York, pero además le acusó de su muerte. Por tanto los criminales irán a por él, mientras que la policía quiere atraparlo. Por eso necesitará toda la ayuda posible de los Peter Parkers interpretados por Tobey Maguire y Andrew Garfield, más un buen abogado y todo apunta a que será Matt Murdock / Daredevil (Charlie Cox) quien se encargue de sus problemas legales.

Ahora Marvel confirmó que Tobey Maguire no solo estará en Spider-Man 3, sino que también tendrá una participación especial en Doctor Strange: In the Multiverse of Madness junto a Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Eijofor y Rachel McAdams.

De esta forma, Maguire se suma a una gran lista de celebridades que comenzarán a formar parte de Marvel desde 2021.

La tercera película de Spider-Man llegará a los cines el 23 de diciembre de 2021; mientras que Doctor Strange: In the Multiverse of Madness llegará a los cines el 25 de marzo de 2022.

Te puede interesar: