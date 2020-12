Shawn Mendes se molesta frente a los rumores de su sexualidad y esta es la razón

Una vez más Shawn Mendes confirmó que no es gay. El cantante de "Wonder", que ha abordado el rumor de larga data sobre su sexualidad desde 2016, ha tenido la misma respuesta para los medios. La única diferencia en este momento es que está felizmente en una relación con Camila Cabello.

“Había una desesperación por que yo dijera que era gay, lo cual es algo tan ridículo”, dijo Shawn a The Guardian después de que le preguntaran sobre las acusaciones de tener una relación falsa con Camila, lo que provocó rumores sobre su sexualidad. “Me enojé porque conozco a personas homosexuales que aún no han salido del armario y sé el sufrimiento que experimentan por eso”, continuó el cantante.

“Es completamente ignorante e insensible que la gente esté en esa m$”%&”, alegó en la conversación. En 2016, Shawn recurrió a su cuenta de Snapchat para abordar los rumores sobre su sexualidad. En una serie de varios mensajes de video, declaró que no era gay a pesar de las "vibraciones" que los fanáticos habían mencionado en las redes sociales.

En 2018, la estrella volvió a hablar sobre el asunto en una entrevista con la revista Rolling Stone. “Pensé: 'Ustedes son tan afortunados de que yo no sea gay y me aterrorice salir del armario'”, dijo a la revista mientras hablaba de cómo lo acusaron de ser "demasiado femenino". El artista continuó: “¿Te gustan las canciones? ¿Le agrado? ¿A quién le importa si soy gay? Tal vez soy un poco más femenino, pero así soy”.

Shawn Mendes se prepara para vivir con Camila Cabello

Shawn ha estado saliendo con su amiga y colaboradora frecuente Camila Cabello desde julio pasado. La pareja confirmó el romance después de que fueron vistos actuando muy cariñosos en una fiesta del 4 de julio. Shawn y Camila, quienes pasaron juntos toda la cuarentena en la casa de sus padres en Miami, actualmente están buscando su propia morada en la misma ciudad.

Por otra parte, el cantante habló de los peligros de la fama: “Ser famoso es una locura, es absurdo. Es ridículo que millones de personas en todo el mundo te elogien y que los paparazzi te sigan, y se presenten en la puerta de tu casa todos los días mientras intentas tomar un café”, dijo.

Esta respuesta llevó al entrevistador a preguntar si Shawn había experimentado su propio "colapso" en 2020. "Sí, de una manera muy Shawnish", admitió, describiéndolo como una época en la que "me quemé y tuve un colapso interior, pero no externamente".

