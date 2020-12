Shakira: así ha sido la evolución de la colombiana a través de sus videoclips

Si bien el año se ha desenvuelto en medio de una pandemia, una nueva normalidad y una presión mundial, para la cantante colombiana Shakira este 2020 comenzó con el éxito del show del medio tiempo del Super Bowl junto a Jennifer López, y no podía cerrar el año por debajo de la mesa. Ahora ha puesto a todos a bailar con el lanzamiento de “Girl Like Me”.

Y es que para nadie es un secreto que Shakira, desde mediado de los 90, es una referencia musical. Con un cabello negro azabache, jeans rotos y guitarra en mano, la colombiana conquistó los escenarios con hits como “Ciega, sordomuda”, “Pies descalzos”, “Estoy aquí”, entre otros temas que contaban con una esencia más pop rock.

Se abrían las puertas hacia un nuevo milenio, y la cantautora renovó su imagen y estilo musical. Ahora era el turno de una Shakira de melena roja, con un look más ondulado, rebelde pero glamoroso. En este momento ya el baile comenzaba a sentirse en sus caderas, al ritmo de “Ojos así”, demostrando las dotes de sus raíces árabes.

La esencia rockera se oculta por un tiempo en otro cambio y ahora no solo de imagen sino también de idioma. Una rubia Shakira sale a la palestra cantando “Whenever, wherever”, cuyo video robó las miradas por la coreografía más limpia hacia los movimientos de cadera y torso, con la sensibilidad de una encantadora de serpientes.

Desde entonces, la estrella barranquillera se ha dado un versátil paseo por diversos géneros pop, que van desde las más dulces baladas como “Inevitable”, hasta potentes ritmos latimos como la bachata “Deja Vu” con Prince Royce, el merengue “Rabiosa”, el reggaetón junto a Nikcy Jam “Perro Fiel”, el “Trap” con Maluma, entre otras grandes participaciones.

Shakira y su apasionado talento como bailarina

Más allá de sus cambios de look, sus colores de cabello y su versatilidad al cantar en inglés y español, Shakira ha evolucionado en su performance con el baile. Una demostración absoluta fue su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl de este 2020, en el que bailó desde una danza africana, pasando por la salsa junto a Bad Bunny, hasta llegar a sus raíces colombianas con la champeta.

¿Ya intentaste el challenge de “Girl Like Me”? Shakira vuelve a impactar con sus impecables movimientos ahora al ritmo de su nuevo promocional en compañía de la agrupación Black Eyed Peas. Con un atuendo de gimnasia de los 90, la estrella colombiana se hizo viral en las redes sociales con la coreografía que ahora cientos de fanáticos no pueden dejar de bailar. Y es que a sus 43 años, Shakira luce mejor que nunca.

Descubre más de este tema