Ella es la estrella de la música tejana a la que Selena Quintanilla le quitó el trono

Si estás viendo “Selena: The Series” estamos seguros de que has quedado sorprendido al descubrir algunos momentos importantes de la icónica cantante tejana. Y a los que no han comenzado a ver la bioserie, es ahora cuando quedarán enganchados a una Selena nunca antes vista ni escuchada.

Así como en otros proyectos biográficos, la mayoría de sus protagonistas son reales, por lo que algunos fanáticos se preguntan ahora si la gran escena en la que Selena conoció a Laura Canales en los Tejano Music Awards (1989) fue realmente cierta o no. Y para comenzar, ¿Quién era exactamente Laura Canales?

Los amantes de la música tejana conocen a Laura Canales desde que se le escuchó cantar con la banda Snowball & Company, y luego ser parte de las voces de Tejano Roots Hall of Fame, aunque sus comienzos originalmente fueron a principios de la década de 1970. Pero no fue hasta 1981 cuando formó su propio grupo, Laura Canales y Encanto, lista para conquistar el corazón de cientos de fanáticos.

Foto: Instagram Tejano360network

¿Selena la desterró del reino tejano a Laura Canales?

Billboard señala que Canales era conocida por ser la reina de la música tejana hasta que Selena entró en escena. La intérprete de “Cuatro caminos” labró el camino para otras mujeres en un género que era dominado por hombres para aquellos años. Es por esto que Laura fue incluida en el Salón de la Fama de las Raíces Tejanas en el año 2000 como parte de las primeras mujeres selectas.

En la década de 1990, Canales decidió volver a la escuela con la esperanza de obtener su título. Se graduó en 1997 con una licenciatura en psicología y terapia del habla de la Universidad Texas A&M en Kingsville. En 2005, mientras estudiaba para su maestría, se sometió a una cirugía de vesícula biliar, pero, de acuerdo a las reseñas locales, la estrella murió unos días después debido a una neumonía y complicaciones médicas.

En cuanto a su encuentro con la siempre recordada Selena, no hay registro de si se conocieron o cómo sucedió. Sin embargo, la escena tiene una alta posibilidad de certeza porque Suzette Quintanilla, la hermana de Selena, es productora ejecutiva de la serie. Esto hace que muchos de los detalles sean lo más cercanos posibles a la realidad.

