Memes: se desata la locura por el elevado precio de los nuevos AirPods Max de Apple

Los memes se desataron esta vez por un nuevo lanzamiento de Apple. Se trata de los nuevos auriculares AirPods Max estrenados el martes 8 de diciembre de 2020.

Los usuarios no evitaron burlarse de este nuevo producto de Apple. Pese a sus características, las críticas se centraron en el precio elevado del dispositivo.

El problema es que el valor en Estados Unidos es incluso superior a algunos iPhone y iPad. Cuenta con un sistema de cancelación de sonido y en forma de diadema inalámbricos. Pero su precio en su país es de 549 dólares.

Entre los internautas hubo quienes alagaron las características de este dispositivo. Pero el valor no les agradó del todo, pues consideran que es de poco acceso para todos, ya que con eso se podrían comprar otros artefactos.

Por otro lado, otra de las características en las que se fijaron para los memes es en el estuche de los AirPods Max. Pues los internautas la encuentran relacionado con una ropa femenina como lo son los brasieres.

Why do the AirPods Max look like the headphones we had in school libraries in the 90’s? pic.twitter.com/9Arsd9B2jp

— Trump 2020 (@BidenLovesChina) December 8, 2020