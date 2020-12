PlayStation: así puedes votar por el Juego del Año, estos son los nominados

Este 2020 existen 17 categorías para escoger el Juego del Año de PlayStation. Las votaciones se mantendrán abiertas hasta el domingo 13 de diciembre, mientras que los resultados se recogerán después de una tabulación, no existe una fecha específica de publicación del ganador.

Entre las principales categorías están Mejor Aprovechamiento Gráfico, Mejor Personaje Nuevo, Momento de Juego del Año, Mejor Juego de PS4 del Año, Mejor Juego de PS5 del Año.

The Game Awards 2020

Contrario a lo antes mencionado, The Game Awards 2020 incluye a videojuegos de diferentes consolas, no solo de PlayStation. Este festival se llevará a cabo el jueves 10 de diciembre y se espera espectaculares novedades: el trailer de God of War Ragnarok.

La retransmisión se podrá seguir en directo en Twitch y tendrá participación desde Los Ángeles, Tokio y Londres. Será entonces cuando conozcamos quién es el Game of the Year (Juego del Año) entre Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Doom Eternal, Animal Crossing: New Horizons y The Last of Us Parte 2.

Los títulos antes mencionados llegaron a la final tras tres rondas de votaciones ejecutadas desde el pasado 02 de diciembre. De 30 opciones solo quedaron seis; el ganador se conocerá este jueves.

Te puede interesar