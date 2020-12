“Oh, me olvidé de eso”: Rita Ora pasa por alto su historia con Rob Kardashian

En solo cinco palabras Rita Ora dejó caer una métrica sombra sobre Rob Kardashian. La artista de 30 años hablaba con la revista The Sunday Times cuando la publicación mencionó su aventura en 2012 con la celebridad. Parece que ocho años después, ese momento romántico fue apenas un destello en su memoria.

“Oh, me olvidé de eso… Fue muy breve. Yo era tan joven”, continuó. “Fue divertido. Fue muy, muy divertido, supongo. Eso es todo lo que recuerdo”. Para ser honestos, Rita y Rob solo estuvieron vinculados sentimentalmente durante dos meses en el año 2012. Además, la cantante probablemente quería olvidarse de la relación considerando cómo reaccionó la estrella de Keeping Up with the Kardashians después de la separación.

De acuerdo a medios especializados como JustJared, en su momento Rob tuiteó acusaciones como que Rita los había engañado “con casi 20 tipos”. También escribió, y borró: “Me pregunto con cuántos se acostará ahora que nos separamos. ¿Cómo puede una mujer que está tan ocupada tratando de comenzar su propia carrera tener tiempo para estar con tantos tipos mientras está en una relación?…”.

Rita Ora conoció la fuerza de los KarJenner

“Nunca pensé que en realidad fuera una relación, con toda honestidad”, dijo Rita en marzo de 2013 para la revista británica Mirror. “Nunca lo definí mentalmente como 'novio, novia'. Cuando me separé de él, dije: 'Es porque nunca estoy allí, no sé cómo hacerlo'. Eso es todo lo que dije, luego… pasó el resto. Obviamente, sintió que crear mitos era el camino a seguir. … Cuando estás involucrado con alguien por un tiempo y decide expresar sus sentimientos al público, bueno, esa no es mi forma personal de terapia, pero supongo que todos toman las separaciones de manera diferente”.

La también actriz mencionó la relación durante un episodio de 2017 de Watch What Happens Live. Cuando se le preguntó si ella esquivó una burla al cortar los lazos con Rob, después de que su tumultuosa relación lo llevara a los brazos de Blac Chyna, Rita solo tuvo buenas palabras para decir: “Nada más que energía positiva de mi parte, felicitaciones a la familia”.

Si bien este ya es un tema del pasado, y Rita ha seguido adelante con su vida personal y profesional, los KarJenner no fueron tan indulgentes durante los People's Choice Awards 2018. Cuando la estrella interpretó “Let You Love Me”, la familia, que asistió al evento, no la vio actuar, según dijo una fuente a Hollywood Reporter en ese momento. “Todos no le estaban prestando atención. Khloé aplaudió brevemente, pero se notaba que no estaban interesados”.

