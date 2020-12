Shakira no deja de sorprender con más y más temas espectaculares. Esta vez decidió lanzar una colaboración en el octavo disco de Black Eyed Peas llamado Translation. Con todo y videoclip, dejaron escuchar el tema "Girl like me" este viernes. Y entre los detalles llamó la atención su atuendo complementado con una patineta.

"Girl like me" es la primera colaboración entra Shak y el grupo estadounidense. Su ritmo y coreografías llaman increíblemente la atención. ¡Seguramente que la colombiana se está perfilando para que su baile se viralice en TikTok con esos pasos.

Bien sabido es que el baile le va bien a la cantante. Y los otros artistas no se quedan atrás. Por algo son los que de manera habitual incorporan en sus videos y shows en vivos pasos.

En el último tiempo, Black Eyed Peas se ha dedicado a realizar duetos, llegando a ser número 1 en US Latin Radio con "Mamacita" con Ozuna y J. Rey Soul, "Rhythm (Bad Boys For Life)" con J Balvin y "Feel the beat" con Maluma. Los tres están en e l álbum, por lo que esperan una gran recepción.

Mientras que Shakira, en tanto, no ha lanzado un disco desde 2017, pero aún así esa una de las grandes artistas de la actualidad, ya que con los que tiene ha acumulado más de 80 millones de ventas en todo el mundo, además de numerosos premios, logros y reproducciones en las plataformas y redes sociales.

