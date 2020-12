Tik Tok 2020: Bella Poarch, la mujer detrás del sencillo video más viral de todo el año

Llegó diciembre y las plataformas de videos y música han comenzado a revelar las estadísticas que nos dejó el 2020. Tik Tok no podía ser la excepción e informó cuál fue el video más viral de la aplicación durante este año.

Bella Poarch sincronizando los labios con la canción ‘M to the B’ ha sido el video más viral, según lo anunció la red social este miércoles 02 de diciembre. La publicación acumula más de 528 millones de vistas, más de 43 millones de ‘ me gusta’ y supera los 1,4 millones de comentarios.

Es importante recalcar que las clasificaciones no son del todo científicas, puesto que el top de contenido viral se basa en visitas como en el impacto. A la joven influencer le sigue el usuario 420doggface208 con su “camino a la fama”.

Bella Poarch

La joven cuenta con más de 45 millones se seguidores y se unió a la app en apenas abril del 2020. Es decir, solo le bastó meses para catapultarse como la mejor dentro de Tik Tok

Además de su video de ‘M to the B’, ella comparte contenido donde canta temas alusivos a lo videojuegos. Su fiel compañera también es una alpaca de peluche, llamada Paca.

Pero detrás de ese dulce rostro, se esconde una faceta fuerte; Poarch servió en la Marina de Estados Unidos a muy corta edad. Ella se retiro por decisión propia tras ser diagnosticada con estrés postraumático.

Se conoce que nació en Filipinas, luego se mudó a Hawái, donde habita actualmente junto con su familia. Sin embargo, su edad es un misterio.

