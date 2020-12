Inquebrantables 2020, la primera teletón digital que unirá a corazones solidarios

La primera teletón digital 2020 del Ecuador lleva por título "Inquebrantables 2020", la misma surge en medio de un trabajo consolidado y mancomunado entre varias entidades y marcas. Se llevará a cabo el 13 de diciembre por la plataforma de Made In Ecuador.

Entre ellas destacan Premios Made in Ecuador, Fundación Alexa Barruet, y la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE). En el evento participarán en vivo y a nivel digital más de 20 artistas y grupos musicales.

Esta innovadora propuesta y cruzada a favor de reducir y mitigar la mendicidad, necesidades y problemas de varios sectores altamente afectados por la pandemia del COVID 19 se llevará a a partir de las 16:00, a través de la plataforma on line de Premios Made in Ecuador, a través de Facebook LIVE, Instagram, y Youtube.

Los organizadores de "Inquebrantables 2020" estiman que unos de 100 portales web de canales de televisión, radio, entretenimiento, influencers, a su vez, artistas y grupos musicales a nivel nacional, latinoamericano y global se sumen a esta cruzada solidaria.

Entre ellas: Red Global (Comunidad de Ecuatorianos Residentes en España), Cutupre (Comunidad de Ecuatorianos Residentes en Italia), Domenica TV (Comunidad de Ecuatorianos Residentes en los Estados Unidos), Latino TV (Comunidad de Ecuatorianos Residentes en Murcia, España) y 1+1 (plataforma mexicana).