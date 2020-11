¿Qué es WhatsApp Plus V9.00 y qué novedades tiene?

WhatsApp Plus es una extensión no oficial que permite personalizar la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo de maneras que normalmente no podríamos. El V9.00 es la versión más reciente que se puede encontrar de WhatsApp Plus, pues como cualquier otra extensión o aplicación, se actualiza de manera constante y gratuita.

Las cosas nuevas que puedes encontrar con esta actualización, te las dejamos a continuación:

Se agregó “Habilitar chats” y “grupos separados” sin historias de IG

Oscilación fija del contador “no leído” en la pestaña Grupo

El icono de transmisión corregido no aparece en los mensajes de transmisión

El micrófono oculto azul fijo no funciona

El estado “fijo visto” / “color no visto” no funciona en la página de estado

El estado “fijo visto” / “color no visto” no funciona en la página de estado Se corrigió “ocultar el estado de visualización” en privacidad personalizada

Error solucionado al configurar el fondo de pantalla en el chat / grupo

El título de una pestaña de IU corregida se muestra al cambiar de página

Un título de IU corregido que se muestra dos veces a veces

Fila de deslizamiento deshabilitada de forma predeterminada

En general se corrigieron muchos problemas dentro de la extensión y se añadieron unas nuevas cosas que pueden ayudar a que tengas una experiencia mucho más interesante que sea además divertida y personalizable.

Esta nueva versión ya está disponible y la puedes encontrar en la web oficial en estos momentos.

Relacionados:

Video viral: