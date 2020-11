Viral: hallan misterioso monolito en el desierto de Utah y los memes explotan

Un misterioso monolito metálico brillante fue hallado en el desierto de Utah, en Estados Unidos. Tras el asombroso descubrimiento, los internautas decidieron reaccionar en Twitter y los memes estallaron.

El objeto metálico, que es como un monolito insertado en la tierra se encontró en una zona de muy difícil acceso. Este mide más de tres metros de altura y hace contraste con las rocas de alrededor mientras que también brilla.

El piloto Bret Hutchings en compañía de un responsable de recursos de vida salvaje hicieron el hallazgo. Según 'The Guardian' el piloto señaló que "Ha sido lo más extraño que se ha encontrado en todos sus años de vuelo".

Pero la noticia no queda ahí, sino que tras el hallazgo los internautas notaron algo. Recordaron la película '2001: Una odisea en el espacio', de Stanley Kubrick. En esa producción los monos encuentran un monolito que les permite avanzar en la evolución. Así se convirtió en una escena icónica del cine mundial.

Traducción: "Así que después de todo lo que ha pasado este año, el 2020 termina con una invasión alienígena"

We are nothing but apes, entranced by a silver metal monolith. We will next proceed to murder each other over it, and the victor shall evolve into intelligent beings to travel into the unknown, just to be turned into a bright orb of light floating in nothingness. pic.twitter.com/k8cRQHYYFz

— Sean A. Cadét (@Sean_Cadet) November 24, 2020