Netflix: hermano de Lady Di reacciona a The Crown, ¿real o ficción?

Luego de tres temporadas exitosas, la cuarta entrega de The Crown llegó a la plataforma de Netflix para conquistar a críticos y a espectadores por igual. La serie ha presentando una parte muy conocida de la historia de la monarquía británica, con personajes icónicos como lo son la princesa Diana y Margaret Thatcher.

A pesar de los buenos comentarios que ha recibido el programa, no todos están contentos con esta nueva temporada. Recientemente, el hermano de Lady Di alzó la voz para quejarse sobre lo presentado en la serie.

Desde su primera entrega, The Crown se centra en la vida de la reina Isabel Segunda, quien a los 25 años de edad es encomendada para liderar la monarquía más famosa del mundo. Ahora, en su cuarta temporada, la serie continúa desarrollando la historia de la reina y de la monarquía, pero ahora con un conflicto mayor, debido a la llegada de la joven Lady Diana Spencer a la vida del príncipe Carlos.

Cuarta temporada

La cuarta temporada ambientada a finales de la década de 1970 ve a una reina Isabel, interpretada por Olivia Colman, muy preocupada por salvaguardar la línea de sucesión. Ella busca una novia adecuada para su hijo, el príncipe Carlos, que aún no se ha casado a los 30 años.

Sin embargo, el príncipe ya ha comenzado un romance con Lady Diana Spencer, interpretada por Emma Corrin. Asimismo, esta entrega presenta a Gillian Anderson como Margaret Thatcher, quien fue primera ministra del Reino Unido desde 1979 a 1990.

Sin embargo, para alguien muy cercano a Lady Di, The Crown está llena de conjeturas e invención. Se trata del hermano de la princesa Diana, Earl Charles Spencer, quien en una reciente entrevista en Love Your Weekend con Alan Titchmarsh, advirtió a los espectadores que vean la nueva temporada del programa de Netflix con ojos escépticos.

Reacción del hermano de Lady Di

The Crown preguntó si podían filmar en Althorp y yo dije que obviamente no. Lo que me preocupa es que la gente vea un programa así y se olvide que es ficción.

"Suponen, especialmente los extranjeros, los estadounidenses me dicen que han visto The Crown como si hubieran recibido una lección de historia. Bueno, no lo han hecho. Hay muchas conjeturas y mucha invención, ¿no es así? Puede basarse en los hechos, pero las partes intermedias no son hechos", señaló.

Asimismo, Earl Charles Spencer habló de su difunta hermana y dijo que es su deber defender su memoria. Por lo que no está de acuerdo con todo lo que la nueva temporada de The Crown dice de ella.

"Siento que es mi deber defenderla cuando pueda. Ella me dejó, por ejemplo, como tutor de sus hijos… así que siento que se transmitió una confianza. Y crecimos juntos, ya sabes, si creces con alguien, sigue siendo esa persona, no importa lo que les pase después. Así que sí, siento muy apasionadamente que tengo un papel para honrar su memoria", finalizó.

La temporada cuatro de The Crown describe el turbulento matrimonio entre Carlos y Diana y ha provocado una reacción negativa no solo en el hermano de la princesa, sino también entre la familia real.

Además, fuentes cercanas a la Corona han revelado que el príncipe William no está nada contento con la imagen que se muestra de sus padres.

