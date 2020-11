Secretos: Los misteriosos túneles de Disney World, ¿para qué se utilizan?

Seguramente que si algún día tuviste la oportunidad de estar en Disney World no notaste sus misteriosos túneles. La verdad es que al disfrutar del lugar, tú te encuentras en el segundo piso del parque mágico. Su razón de ser es muy curiosa, aunque no todo el mundo lo sabía.

Los túneles son unos de los más grandes del mundo, cuentan con 3.6 hectáreas de terreno, unos 36 mil metros cuadrados. Además son de bastante utilidad para los trabajadores del lugar.

Curiosamente, cuando visitas el parque de Disney y paseas por ese gigantesco mapa que te lleva por las atracciones, te encuentras en el segundo piso sobre el nivel del suelo. Bajo esa superficie, al nivel del suelo, se encuentra toda una red secreta de túneles, una de las más grandes del planeta.

Se llaman “utilidors”, son como los corredores de los servicios del parque. Fueron crearos con el objetivo de que no se pierda la magia del lugar. Walt Disney quería que todo sea mágico y la gente no supiera cómo lo lograban. Es así que la idea era que los visitantes no se dieran cuenta de cómo hacía el personal para salir y entrar antes de las actuaciones.

Según la leyenda, Walt Disney vio caminar a un vaquero en Tomorrowland. Se trataba de un actor que iba corriendo para su puesto de trabajo en Frontierland. Esa escena no le agradó así que ahí decidieron lo de los túneles.

Para los túneles no fueron necesarias excavaciones para construirlos así que no son necesariamente subterráneos. Esto debido al pantanoso terreno de Florida. Así que los túneles fueran en la zona baja, como si se tratara de pisos. Y por su tamaño es como una ciudad debajo de la ciudad.

De ese modo, los trabajadores se pueden desplazar sin ser vistos, incluso tienen carritos de golf para movilizarse.

Por otro lado, la recolección de basura también la hacen con la ayuda de estos túneles, los cuáles también están en California.

