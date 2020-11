Netflix: la revelación de la actriz de Gambito de Dama y las espectaculares cifras de la serie

Netflix la “sacó del estadio” con su serie “Gambito de Dama”. A través de siete capítulos vemos la superación de una niña prodigio para el ajedrez quien atraviesa por su adicción a las drogas para llegar a la cúspide de este deporte.

Con esta producción, la plataforma de streaming no solo cautivo sino que rompió récords y de la mano de la promesa del cine, Anya Taylor-Joy, logró llenar de risas, suspenso y valor a quién la miraba y, por supuesto, a retarnos a jugar ajedrez.

Anya Taylor-Joy, Gambito de Dama / Instagram

De acuerdo con Deadline, el show ha sido visto en 62 millones de hogares. Esta cifra convierte a “Gambito de Dama” en la serie limitada más vista de Netflix.

La plataforma de streaming también arrojó cifras. La serie se ubicó entre los 10 primeros en 92 países y en el 1 en 63 países, incluidos Reino Unido, Argentina, Israel, Ecuador y Sudáfrica.

Búsquedas

"Gambito de Dama" no solo cautivo en cada capítulo, sino que despertó amplio interés por este deporte. Actualmente las búsquedas en Google sobre este tema se han duplicado, así como las consultas sobre juegos de ajedrez han aumentado en 250% en eBay y otros portales.

Anya Taylor-Joy, Gambito de Dama / Instagram

Ejecutivo de Netflix

"Es un verdadero testimonio de la habilidad de Scott como escritor y cineasta que pudo dar vida al drama y los detalles de las muchas partidas de ajedrez en la cámara. Scott también recibió una tremenda ayuda del talentoso equipo de artistas de la serie", escribió Peter Friedlander, ejecutivo de la plataforma.

Revelación de Anya Taylor-Joy

La actriz estadounidense de ascendencia argentina demostró que está lista para ser una estrella y trabajar con los grandes de esta industria. Taylor, de 24 años, nos dio vistazos de su talento en "La Bruja" y "Fragmentado".

Taylor, además de su trabajo, también ha sido reconocida por tener un rostro particularmente bello y expertos la encajan como el futuro de la imagen de Hollywood. Sin embargo, la actriz piensa todo lo contrario.

Anya Taylor-Joy, Gambito de Dama / Instagram

Taylor-Joy considera que su aspecto es muy extraño y no se considera lo suficientemente hermosa para estar en las películas. En una entrevista con The Sun, la actriz reconoció que fue muy difícil para ella darle vida a Emma, pues no se sentía lo suficientemente atractiva para merecer el papel.

"Realmente tuve un ataque de pánico en Emma porque pensé: 'Soy la primera Emma fea y no puedo hacer esto', porque la primera línea de la película es: 'Soy guapa, inteligente y rica"".

“Nunca lo he hecho y no creo que jamás me considere hermosa. No creo que sea lo suficientemente hermosa para estar en películas. Suena patético y mi novio me advierte que la gente pensará que soy una absoluta idiota por decir estas cosas, pero creo que tengo un aspecto extraño”, confesó.

Anya Taylor-Joy, Gambito de Dama / Instagram

