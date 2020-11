Ricky Martin: "Esta pandemia ha hecho que confrontemos nuestros demonios"

Ricky Martin en una entrevista con Mariela Encarnación en el segmento 'Jueves del Recuerdo' confesó que "esta pandemia ha hecho que nos aislemos para confrontar nuestros demonios".

El astro boricua, explicó que el aislamiento fue muy importante para que las personas logremos entender que es necesario "dejar el control a un lado para que el planeta sane".

Para pasar la cuarentena el artista buscó actividades que hacer en casa y descubrió un talento oculto: tiene dotes estilísticos.

En marzo, decidió teñirse el cabello de morado y lucir nuevo estilo. Así lo publicó en un video a través su cuenta personal de Instagram. Además, realizó un ritual al que bautizó como "limpieza e primavera", que consitió en raparle la cabeza a su esposo Jwan Yosef.

Otra de las actividades a las que se dedicó fue a trabajar en su música. Por ello, lanzó su nuevo proyecto titulado como "Pausa" en junio, y en una entrevista con Rashel Díaz dijo:

“Yo pensaba que no tenía un problema de control, pero cuando entró la cuarentena me di cuenta que era el más controlador. Entonces hay que practicar la humildad porque si no, vas a sufrir”.