We Can Be Heroes: Salen a la luz las primeras imágenes de cómo lucen Sharkboy y Lavagirl adultos

Sharkboy y Lavagirl están de regreso pero esta vez como adultos. En esta ocasión lo harán en la nueva película de Robert Rodriguez titulada 'We Can Be Heroes'. Pero todo es anclado al mundo de 'Las aventuras de Sharboy y Lavagirl' estrenada en 2005.

Como era de imaginarse, los personajes crecieron y se encuentran listos para el proyecto. Su director Robert Rodríguez que viene a cargo del nuevo título, 15 años después.

La anhelada película se podrá ver a partir del 1 de enero de 2021 en Netflix. Justamente, la plataforma compartió unas imágenes de Taylor Dooley y al parecer de Taylor Lautner.

A través de las redes coailes, Netflix añadió un mensaje a esas imágenes:

En las fotos compartidas se puede ver cómo lucirá Dooley como Lavagirl. Sin embargo, Lautner está en duda porque su rostro no se puede observar bien, por lo que es un misterio todavía sobre Sharkboy.

Wanna feel old? Sharkboy and Lavagirl are parents now (and their daughter is played by Vivien Lyra Blair aka Girl from BIRD BOX)

WE CAN BE HEROES releases globally on Netflix on New Year's Day pic.twitter.com/W9RtNibQij

— NetflixFilm (@NetflixFilm) November 18, 2020