Así luce Lorna Cepeda, 'la peliteñida' de Betty la Fea: posó en terno de baño a sus 49 años

Lorna Cepeda, más conocida como 'la peliteñida' de Betty la Fea ya tiene 49 años de edad. Recientemente, la actriz decidió posar en terno de baño y robó las miradas de muchos.

La famosa actriz colombiana utilizó su Instagram para mostrar unas encantadoras fotos. En estas imágenes se ve que Lorna posa en terno de baño negro con una sonrisa carismática.

¡Espectacular! Así luce la hija de ‘La Peliteñida’ de ‘Betty la Fea’ Mira aquí las fotos de la hermosa joven.

La novela de Betty la Fea ya se estrenó hace varios años y sus actores siguen siendo los más queridos. Pero una icónica interpretación es justo la de esta talentosa colombiana que cautivó en su tiempo a sus seguidores de Colombia y el mundo. Y aunque el tiempo ha pasado, su belleza sigue siendo admirada.

Las fotografías publicadas en su cuenta de Instagram son una clara prueba de que la edad le ha sentado bien. Además de sus bellas fotos, deja ver un mensaje en la publicación:

Crónica de una fotico:

Mi hermana Ive : vamos a tomarte fotos.

Yo: ah bueno! Chevere! Unas sepsis! Diferentes!

Resultados:

1. Ajoooooo salí chevere en la foto! Uyyy pero… y esos bracitos? Parezco un tiranosaurio rex! No no no, otra pose, otra pose

2. Uisshhhh! no puedo sonreír natural, estoy sobre el cemento, no es arena! Que doloooor de codooooo!

3. Cambiemos de pose, ufff brrrrr que feeeriiiiiooooooooo va a llover! por que quiero tomarme una foto sepsi en una terraza acá en Bogota?

4. ¿Y esto? Y este retorcijón? Parezco poseída , el exorcismo de emily rose me quedo chiquito! Canceladooooooo Nombe nombe!

5. Ay no, que sexy ni que nada, mejor me tomo una mirando lejos!

Gracias piña @ivettecepeda por la paciencia!

Desde sus primeras apariciones en la pantalla chica, Lorna se ha robado las miradas por su talento, belleza y las curvas de su cuerpo.

