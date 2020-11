TefiValenzuela pone a bailar con su nuevo tema “Cumbia de despedida” y cautiva con la historia de este tema

“Cumbia de despedida” es el segundo adelanto del próximo EP de Tefi Valenzuela, Cinco Cumbias, una selección de canciones basadas en experiencias personales.

Este tema fue compuesto por TefiValenzuela en Medellín, Colombia, junto a un equipo de productores y compositores colombianos, mexicanos y venezolanos, quienes le dieron letra y melodía a esta historia real de la cantante. En esta oportunidad, nos cuenta cómo se puede decir adiós a una relación con alguien que está perdido en el alcohol.

Su intención es llegar al público con un mensaje social, incentivando a los jóvenes a recapacitar antes de caer en el vicio.

“Escribir esta canción fue para mí una catarsis. Yo acababa de terminar una relación que me dolió muchísimo pues, a pesar de mis intentos de salvarla, muchas veces el alcoholismo de mi ex pareja me hizo llegar a un punto en el que entendí que por mi bien tenía que apartarme. Recordé no solo mi historia, sino la de muchas amigas que en algún momento se toparon con hombres con este problema tan grave con el alcohol. Es una enfermedad que muchos no quieren aceptar y los va destruyendo de a poco, y con ellos arrastrando al dolor a todas las personas que los rodean”, afirmó la cantante sobre la inspiración para este tema.

Mira aquí su video

“Creo que cualquier vicio es malo pero el alcohol es legal y visto como algo tan normal que muchos no saben que hay una delgada línea entre tomar algunos tragos de vez en cuando y hacerlo siempre en cantidades excesivas, lo que los pone en situaciones que los denigran como personas. Pienso que el alcohol es el motor para hacer cosas de las cuales se pueden arrepentir después, ya que a veces no están conscientes de lo que hacen y ni siquiera lo recuerdan al día siguiente”, agregó.

Por eso, esta canción retrata esa soledad, esa angustia y la decisión de no creer más en promesas por el bien de una misma. “Se la canto a todas las mujeres que sufrieron ese infierno y no se lo deseo ni a mi peor enemiga.", sentenció la famosa.

El video oficial de “Cumbia de Despedida”, grabado en la Ciudad de México, está protagonizado por Te Valenzuela junto a los actores Leonardo Alvarez y Carlos Puente "Pompeyo", reconocidos mundialmente por sus papeles en la novela mexicana El Señor de los Cielos, junto al reconocido modelo y actor Peruano Miguel Arce. Un lanzamiento imperdible que sin dudas sorprenderá.