Netflix: la temporada final del anime Nanatsu no Taizai se transmitirá en la plataforma, ¿cuándo se estrenará?

El manga de Nanatsu no Taizai (Seven Deadly Sins o Siete Pecados Capitales) terminó este año, pero los fans aún no deben entristecerse porque el anime aún tiene mucho que dar. La cuarta y última temporada fue confirmada hace meses, pero ahora tenemos un primer avance de lo que veremos en la épica conclusión en la historia de Meliodas y los Pecados

A través de las redes sociales de Netflix, empresa dueña de los derechos del anime fuera de Japón, se lanzó el primer trailer de la última parte del show. Esta entrega llevará el título de Seven Dealy Sins: Dragon’s Jugdement.

Si buscabas respuestas en el trailer, lamentamos informarte que seguramente tendrás más preguntas después de verlo, a menos que hayas leído el manga. En las imágenes se confirma que esta será la última temporada del show y que por fin se buscará romper la maldición que aqueja a Meliodas y su amada Elizabeth desde hace miles de años.

Tráiler

Esto no fue todo, también se reveló un nuevo arte de la cuarta temporada en donde se reúnen todos los protagonistas detrás de la diosa Elizabeth que parece estar cayendo, mientras Meliodas intenta sujetarla.

El mismo poster se confirma que la temporada 4 de Seven Deadly Sins se lanzará en la plataforma de streaming en 2021. A pesar de saber que será el próximo año, se desconoce el mes o fecha especifica.

Poster oficial de los Siete Pecados Capitales / Netflix

Lo que sí sabemos es que en Japón el show se estrenará en enero del próximo año, por lo que podría estarse liberando en el resto del mundo en el segundo semestre de 2021.

La animación está a cargo de Studio DEEN y Marvy Jack, a pesar de las críticas que tuvo en este apartado la tercera parte del anime.

