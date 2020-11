Netflix: campeona de ajedrez revela qué tan real es la serie Gambito de Dama

Netflix tiene una de las mejores series y ubicada por varias semanas en el top 10 de lo más visto en Ecuador: Gambito de Dama. La producción protagonizada por Anya Taylor-Joy narra la historia de Berth Harmon, una huérfana con un don excepcional para el ajedrez.

Vanity Fair se acercó a la jugadora profesional y dos veces campeona nacional de ajedrez en Estados Unidos, Jennifer Shahade, para hablar sobre la realidad que narra esta serie. Los capítulos se encuentran repletos de emoción gracias a las partidas pero, ¿así ocurre en la vida real?

"No soy muy sensible [acerca de la precisión], como, 'Oh, Dios mío, ¿van a hacerlo mal?' Con el ajedrez, creo que cuanta más exposición, mejor. Siempre tiende a presentarse bajo una luz muy positiva, como símbolo del intelectualismo y el poder de la mente. Simplemente clavaron por completo la precisión del ajedrez", indicó Shahade.

Sobre tomar apuntes

"Eso es para que los jugadores mantengan un registro del juego y que lo sepan más tarde. Es un hábito y mucha gente lo disfruta porque te permite ver el juego desde un punto de vista diferente. Uno pensaría que, para una competencia masiva, no sería necesario ya que todos están viendo los movimientos y alguien más podría escribirlos. Pero es una tradición del ajedrez", acotó

Sobre el pasado de adicción a drogas, Vanity Fair preguntó si es común encontrarse con estos casos con jugadores profesionales.

El pináculo del disfrute del ajedrez es estar completamente embelesado en el juego y perdido en sus pensamientos. El ajedrez es en realidad muy agotador, es un deporte mental. Entonces realmente necesitas estar súper saludable para ello. Entonces, en ese sentido, en los niveles más altos, diría que ves menos [adicción]. Puede ser una vida estresante con muchos viajes, pero si las personas consumen sustancias durante su carrera ajedrecística, es más probable que las utilicen para aliviar el estrés o la ansiedad, no para mejorar realmente su juego.

The Queen's Gambit ya es considerada una de las mejores series de Netflix en 2020, destacando por sus actuaciones, la historia de superación y un montaje que no todos los días se observa entre las producciones de relleno en el catálogo.

