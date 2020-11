Marvel: se confirma la fecha de estreno de WandaVision en Disney +

La serie que permitirá abrir la nueva etapa de Marvel Studios ya tiene fecha confirmada. WandaVision es una de las producciones más esperadas que llegará a través de Disney+ y estará disponible el próximo 15 de enero del 2021.

Por primera vez desde 2009, Marvel no tendrá un estreno en un año. Debido a la pandemia, cintas como Black Widow y The Eternals se postergaron para el 2021 y sus series dentro de la plataforma de streaming corrieron el mismo destino.

La serie permitirá dar paso al multiverso y la llegada de mutantes y nuevas amenazas que se pulirán en Doctor Strange 2, Spiderman 3 y demás producciones de la fase 4. En esta ocasión Wanda Maximoff convivirá con Visión.

La nueva entrega estará adaptada en los eventos después de EndGame. Scarlett Witch tendrá que crear nuevos escenarios para pasar con su amado, quien murió a manos de Thanos.

A new era arrives. Marvel Studios’ @WandaVision, an Original Series, is streaming Jan. 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/aejE6DNR35

— Marvel Studios (@MarvelStudios) November 12, 2020