Hallan sin vida en un hotel al actor de 'Dr. House', Bert Belasco

Bert Belasco un actor conocido por sus papeles en 'Dr. House' y 'Let's Stay Together', lamentablemente falleció a sus 38 años. Su cuerpo fue hallado sin vida en una habitación de hotel en Virginia, Estados Unidos.

Según TMZ, el padre de Bert dice que el cuerpo de su hijo fue encontrado el domingo dentro de una habitación de hotel en Richmond, "donde nos dijeron que estaba a punto de comenzar un proyecto para un nuevo papel en una película", dijo su progenitor. También mencionó que a Bert se le pidió que se pusiera en cuarentena en el hotel antes de poder entrar en el set.

Hasta el momento, las causas de su muerte se desconocen. La novia de Bert no pudo localizarlo y pidió al personal del hotel que lo revisara, fue ahí cuando lo encontraron tendido en la cama y había sangre en las sábanas. La familia espera los resultados de la autopsia. Su padre cree que sufrió un aneurisma fatal.

Bert Belasco has died at 38 while quarantining for a new film. https://t.co/7e8fvCD8nd — Entertainment Tonight (@etnow) November 9, 2020

Bert Belasco también apareció en varios episodios de "Pitch", "I'm Dying Up Here" y tiene muchos papeles únicos en series como "American Princess", "Superstore", "The Mick", "The Soul Man". , "" Sin nombres "," The Big Show Show ", 'NCIS', 'Key and Peele', 'Justified' y otros.

Lee más

Mira en video

Vehículo arrastró a un ciclista y lo aprisionó contra un camión en Santa Elena