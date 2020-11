WhatsApp: así de fácil puedes cambiar el color de las letras en la aplicación

WhatsApp es de esas aplicaciones que tiene un sinnúmero de funciones y herramientas que pocos conocen. Una de ellas es el cambio del estilo de fuente y color de las mismas y te indicaremos cómo puedes hacerlo.

Para hacerlo, es necesario descargar una aplicación extra que nos ayudará a lograr el cometido. Stylish Text se encuentra disponible para teléfonos Android en la Google Play Store y para iOS en la AppStore.

¿Cómo cambiar el estilo y el color de la letra en tus mensajes?

Una vez descargada la app, sólo debes seguir estos sencillos pasos:

Ubica en WhatsApp el nuevo botón que aparecerá una vez descargada la aplicación. Escribe tu mensaje y verás como aparecerá el listado de opciones de tipos de fuente y colores de texto.

Selecciona tu fuente favorita y color favoritos y se colocarán automáticamente en el texto que acabas de escribir.

Manda tu mensaje de manera normal.

Sirve para otras aplicaciones

Si estás preocupado por descargar la app no te preocupes, puedes usarla de manera segura y no ocupa casi nada de memoria. Además no es exclusiva para utilizarse en WhatsApp, ya que con ella también podrás personalizar tus textos de Facebook y Facebook Messenger.

