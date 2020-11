Sebastián Yatra y Danna Paola: cambia la letra y se la dedica en los Kids Choice Awards con su impresionante vestido

Sebastián Yatra y Danna Paola estuvieron juntos en los Kids Choice Awards México 2020. La pareja compartió escenario para cantar en vivo 'No bailes sola', durante la noche de este 3 de noviembre. Indudablemente demostraron ser un duo que rompe todo, pues ganaron el premio a Mejor Live de Instagram del año. Pero además cambió la letra de canción y generó confusión de romance.

El evento fue por los premios de Nickelodeon, en los cuales los jueces son los fanáticos. Así, las votaciones que duraron semanas, dieron frutos esta noche del martes.

Sebastián Yatra y Danna Paola

Cambia la letra para Sebastián Yatra

Pero el escenario de la pareja fue todo un éxito con todo lo que ocurrió. Por una parte, la estrella mexicana salió cantando 'Mala Fama' sola. Pero no le bastó con lucir hermosa, sino que hizo algo extraño. Ella decidió cambiar la letra de su tema. Esta parte no todos lo notaron, pero sí creó confusión. Pues al hacerlo podría confirmar algún tipo de romance con Sebastián Yatra.

La canción normalmente sería. "Que si me fui con Maluma, no. Que si con Yatra y Ozuna, No". Pero la actriz puso un toque sospechoso en pleno concierto, pues dijo que tal ve sí se fue con él: "Que si con Yatra y Ozuna, maybe (tal vez en inglés)".

Ese cambio de letra alborotó las redes sociales. Pues ya se conocía que los rumores sobre un romance entre ambos crecía. Además, los fans siguen sospechando sobre que la mexicana pudo haber sido la razón de la separación con Tini.

Vestido de Danna Paola

Por otro lado, la vestimenta de Danna fue uno de los atractivos. Pues aunque salió con un saco, luego se dejó ver en falta al estilo colegiala. Ese fue tro de los temas de los cuáles hablaron los fans.

Finalmente, al escenario se unió el cantante mexicano y así deleitaron a los fans con 'No bailes sola'. Al finalizar la presentación, les entregaron su premio.