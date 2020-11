Reacciones en redes tras fracaso de Kanye West en las elecciones de Estados Unidos, anunciÃ³ que se presentarÃ¡ en 2024

Las elecciones de Estados Unidos siguen sin un ganador, el recuento de votos continúa entre Trump y Biden. Mientras que el famoso Kanye Wes, esposo de Kim Kardashian ha fracasado durante esta jornada electoral. Mientras que Kanye West fracasó y solo obtuvo el 0.3%.

El rapero invirtió más de siente millones de dólares para su campaña política y solo ha obtenido el 0,3% de votos. De hecho afirmó que esta era la primera vez que participaba en unas elecciones y que acabó votándose a sí mismo.

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1

— ye (@kanyewest) November 3, 2020