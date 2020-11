Jerusalema Challenge, el reto viral que pone a las redes a bailar

Un nuevo reto viral llegó a las redes sociales en las últimas semanas y ha puesto a bailar a muchos. El Jerusalema challenge es la nueva fiebre de los internautas que se divierten con estos retos.

Jerusalema challenge viene de la canción africana interpretada por Master KG en colaboración con Nomcebo. De hecho, desde diciembre de 2019 ya se había popularizado este tema. Así que en las últimas semana toma fuerza pero por los bailes.

El challenge consiste en que las personas deben representar con diversas coreografías el mismo baile de la canción africana.

Instagram y Tiktok son las redes sociales que se apoderan de este challenge. Los usuarios se han encargado de hacer videos cortos, donde siguen el ritmo de la composición musical mientras crean coreografías únicas.

[WATCH]: South Africa responds to the call by President @CyrilRamaphosa to take up the #JerusalemaChallenge #HeritageDay2020 #JerusalemaDanceChallenge #MyHeritageYourHeritage pic.twitter.com/Nm6DTgFJqj

— Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) September 24, 2020