Al parecer Flor María Palomeque y Gabriela Pazmiño ya no son amigas

Flor María Palomeque y Gabriela Pazmiño son conocidas, además de su trayecto en televisión, por ser amigas. Su amistad siempre ha sido sonado e incluso la farándula nacional siempre estaba pendiente de ellas dos. Pero al parecer, ahora se han peleado. Pues una de ellas dio declaraciones donde contó la situación.

Para esto, vale recordar que actualmente, Gabriela Pazmiño está involucrada en situaciones legales junto a su esposo.

Flor María Palomeque habló sobre el tema de su amistad. Las declaraciones se hicieron virales en las redes sociales y aseguró que el resentimiento viene desde antes.

“Gabriela y yo nos debemos una conversación. Yo sé que está resentida conmigo. La gente no cree pero dejamos de hablar, incluso antes de que reviente todo, ella se resintió porque yo le di like (me gusta) a un vídeo de alguien que subió, pero no vi que estaban hablando de su familia, no lo vi, le di ‘me gusta’ y me acosté a dormir”, dijo la actriz.