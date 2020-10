Lo que hace la exMiss Ecuador para tener un cuerpazo tras dar a luz: Virginia Limongi

View this post on Instagram

7 días posparto 🤰🏻 Toda una locura ver tu cuerpo pasar de una barrigota a una barriguita blanda y tus senos crecer tanto que pareces Dolly Parton JAJAJA Tengo que admitir que paso fajada casi todo el día porque sino siento que mis órganos se van a salir “suanfonson” jajaja mi dieta mejoró mucho evito comer ciertos alimentos que me pueden provocar indigestión a mi o a la bebé, pero todo es un proceso así como te demoraste 9 meses en hacer un bebé no se va a desaparecer la barriga en un tronar de dedos cuando ya lo tienes y disfruto hasta esta etapa porque para volver falta MUCHO jajaja